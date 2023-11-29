السعودية | رئيس مؤسسة البريد السعودي يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي

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رفع معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي “سبل” المهندس آنف بن أحمد أبانمي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وأوضح معاليه بأن هذا الإنجاز التاريخي يؤكد على دور المملكة في المشهد التفاعلي الإنساني، وجهودها لترسيخ الحوار والتواصل كآليات لصناعة الحاضر وصياغة المستقبل، وعزمها العمل على تعزيز التقارب بين الشعوب والثقافات، وتسليط الضوء على التقدم والتطور الذي حققته المملكة في مختلف المجالات.