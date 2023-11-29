السعودية | محافظ هيئة الحكومة الرقمية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-الرياض

رفع معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وبهذه المناسبة قال معاليه إن فوز الرياض يأتي تجسيداً لمكانة المملكة بوصفها محطة المستقبل ونافذة العالم إلى أحدث الابتكارات من أجل استشراف غدٍ أفضل ومستقبل رقمي مزدهر.

وأضاف معاليه أن إكسبو الرياض 2030 يرسخ النهضة الرقمية المتقدمة التي يتعاظم بها التطور العالمي، مشيراً إلى أنه يأتي امتداداً لنجاحات المملكة في المجالات كافة.