السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك الخليج 365، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، حائل، وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي

، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.