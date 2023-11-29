400 متدربة بتقنية البنات الرقمية

وتجاوز عدد المقبولات أكثر من 400 متدربة، تم قبولهن في تخصصات الكلية التي تشمل تقنية الوسائط المتعددة وتقنيات الويب، وتقنية الدعم الفني، وتقنية إدارة أنظمة الشبكات، وتقنية البرمجة وتطوير الويب.
ونظمت وكالة شؤون المتدربات برنامج تهيئة المتدربات المستجدات، الذي يهدف إلى تعريفهن بأنظمة الكلية ولوائحها وبرامجها التدريبية، كما شهد اللقاء توزيع الجداول التدريبية على المتدربات، وتقديم الاستشارات والإجابة على الاستفسارات المطروحة.
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