400 متدربة بتقنية البنات الرقمية

استقبلت الكلية التقنية الرقمية للبنات، بجدة خلال يومين، المتدربات المستجدات بالفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1445.

وتجاوز عدد المقبولات أكثر من 400 متدربة، تم قبولهن في تخصصات الكلية التي تشمل تقنية الوسائط المتعددة وتقنيات الويب، وتقنية الدعم الفني، وتقنية إدارة أنظمة الشبكات، وتقنية البرمجة وتطوير الويب.

ونظمت وكالة شؤون المتدربات برنامج تهيئة المتدربات المستجدات، الذي يهدف إلى تعريفهن بأنظمة الكلية ولوائحها وبرامجها التدريبية، كما شهد اللقاء توزيع الجداول التدريبية على المتدربات، وتقديم الاستشارات والإجابة على الاستفسارات المطروحة.