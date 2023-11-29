اخبار السعوديه

مغادرة الطائرة السعودية الـ 23 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن مغادرة الطائرة الـ 23 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 23 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة.

ويأتي ذلك تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت (مواد غذائية، وإيوائية، وطبية) تزن 31 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك أيضًا في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا