اخبار السعوديه

أمانة جدة ترصد 2,3 طن من الخضروات بنطاق العزيزية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة ترصد 2,3 طن من الخضروات بنطاق العزيزية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفّذت أمانة محافظة جدة اليوم حملة ميدانية على الباعة الجائلين أسفرت عن رصد عدد من ممارسات بيع الخضروات بشكل عشوائي، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري ورصد المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية واصلت حملاتها الرقابية الشاملة على مواقع الباعة الجائلين في أحياء متفرقة من النطاق، وجرى مصادرة أكثر من 2.3 طن من الخضروات والفواكه.

ويأتي ذلك ضمن الحملات التي تنفذها على مواقع “البيع العشوائي” للحد من هذه الممارسات ورفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا