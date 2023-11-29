شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة ترصد 2,3 طن من الخضروات بنطاق العزيزية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفّذت أمانة محافظة جدة اليوم حملة ميدانية على الباعة الجائلين أسفرت عن رصد عدد من ممارسات بيع الخضروات بشكل عشوائي، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري ورصد المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية واصلت حملاتها الرقابية الشاملة على مواقع الباعة الجائلين في أحياء متفرقة من النطاق، وجرى مصادرة أكثر من 2.3 طن من الخضروات والفواكه.

ويأتي ذلك ضمن الحملات التي تنفذها على مواقع “البيع العشوائي” للحد من هذه الممارسات ورفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري.