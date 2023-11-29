انت الان تتابع تحديث لمنتجات "جوجل كروم" يستدعي تحذيراً من "الأمن السيبراني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات "جوجل كروم"Google Chrome .

ونشرت "جوجل" تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجات Chrome.

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث لمنتجات "جوجل كروم" يستدعي تحذيراً من "الأمن السيبراني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.