"البديوي" يشيد بدور سفارات مجلس التعاون في المملكة المتحدة في توحيد الجهود والرؤى الخليجية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 نوفمبر 2023, 8:06 صباحاً

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أمس، سفراء دول مجلس التعاون في المملكة المتحدة، وذلك على هامش زيارته الرسمية للمملكة المتحدة. وجرى خلال اللقاء، مناقشة عددٍ من الموضوعات وآخر التطورات والقضايا على الساحتَيْن الإقليمية والدولية، إلى جانب استعراض جهود السفارات الخليجية في مدينة لندن، وتبادل وجهات النظر بهدف توحيد وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وإسهام الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا الشأن. وأشاد الأمين العام بالمشاركة الفعالة لسفارات دول مجلس التعاون وتنسيقها العالي فيما بينها، ولا سيما في القضايا التي تصب في مصلحة دول مجلس التعاون، مقدماً الشكر لرؤساء البعثات الخليجية ومنتسبيها على الجهد الدبلوماسي الكبير المبذول.

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