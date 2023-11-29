انت الان تتابع "سمن وزبد وجراد وفقع".. "الزعاق": هذا العام من السنوات الربيعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 نوفمبر 2023, 8:09 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إننا نعيش في الأيام الأخيرة من الوسم، ولدينا وَسْمان، وسمٌ حسابي وتكون مدته 52 يومًا من 12 أكتوبر حتى 2 ديسمبر، والوسم الواقعي تكون مدته 92 يومًا؛ لافتًا إلى أن هذه السنة من السنوات الربيعية بمعظم المناطق. وأضاف الزعاق أن الـ20 يومًا الأخيرة من موسم الوسم، والـ20 يوم الأولى من موسم المربعانية، داخلة في حيز الوسم من حيث التأثير، فأمطارها تنبت ما ينبته "الوسم". وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس": إذا نزل المطر بأول الوسم ينبت الربيع سريعًا، وإذا نزل بآخره يتباطأ نمو الربيع. وتابع الزعاق أن هذه تعتبر من السنوات الربيعية على كثير من المناطق؛ لأنها أصابها أول مطر الوسم والمسمى باسم "الثروي"، لأنه يثري بإنبات الأرض، فهذه السنة سنة "سمن وزبد وجراد وفقع ونفل".

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