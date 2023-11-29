А23а.. أكبر جبل جليدي بالعالم انجرف للمحيط الجنوبي وقد يختفي قريبًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 نوفمبر 2023, 8:17 صباحاً

كشف معهد بحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي، أن أكبر جبل جليدي (А23а) سيصل قريبًا إلى بحر سكوتيا، وقد يختفي. ويشير العلماء إلى أن الجبل الجليدي انجرف في منتصف شهر نوفمبر إلى المحيط الجنوبي. ومن المحتمل أن يختفي أو يبقى في دوران ويديل (weddell gyre) ويبقى ينجرف لعدة سنوات أخرى. ووفقًا لتوقعات الخبراء بحسب "روسيا اليوم"، سوف تلتقطه التيارات المحيطية التي تتجه من مضيق برانسفيلد إلى الشرق الجبل الجليدي. وبعد ذلك سيتحرك A23a على طول جزر أوركني الجنوبية قبل أن يصل إلى بحر سكوتيا. ووفق هذا السيناريو، سوف يختفي بسرعة كبيرة تحت تأثير الرياح والأمواج ومياه المحيط الدافئة. ويشير خبراء المعهد، إلى أن الجبل الجليدي خلال شتاء القطب الجنوبي الماضي قطع مسافة 2070 كلم. وهذه المسافة تُعادل المسافة بين بطرسبورغ وكراسنودار، ومع ذلك لم يفقد كثيرًا من مساحته البالغة حوالى 4170 كيلومترًا مربعًا. ويُذكر أن تاريخ الجبل الجليدي А23а بدأ في شهر سبتمبر عام 1986 عندما انفصلت الحافة الخارجية لجرف فيلتشنر الجليدي. وبقي A23a خلال أكثر من 30 عامًا في وسط بحر ويديل؛ ولكن في ربيع عام 2023، عندما حل الشتاء في القارة القطبية الجنوبية، بدأ ينجرف نحو حافة الجليد.

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