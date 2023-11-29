الجوف.. تدخّل جراحي يُنهي معاناة مريض من تقرح سكري مزمن استمر قرابة العام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 نوفمبر 2023, 8:20 صباحاً

نجح الفريق الطبي المتخصص في جراحة القدم والكاحل السكرية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، في إنهاء معاناة مريض من تقرح سكري مزمن منذ قرابة السنة مع التهابات في عظام المشط الثالث في القدم اليمنى. وبيّن تجمع الجوف الصحي، أن المريض خضع لإجراء تدخل جراحي من الفريق المعالج؛ حيث تم استئصال التسوس العظمي في المشط الثالث من القدم اليمنى، والمحافظة على الإصبع والقدم، وتم التئام الجرح في غضون 3 أسابيع، واستطاع المريض العودة لحياته الطبيعية دون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد. يُذكر أن الفريق الطبي بالمستشفى أجرى 100 عملية قدم سكري، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023.

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