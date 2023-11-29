شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أكثر من 13 ألف طن نفايات بالأحساء خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية وكالة الخدمات بأمانة الأحساء أن الإدارة العامة للنظافة خلال الأسبوع الماضي رفعت 13343طن من النفايات الصلبة ذات الحجم الكبير و9603 طن من النفايات المنزلية و1265 طن "نفايات تجارية"، بالإضافة إلى 7571 طن من النفايات المُبعثرة و767 طن من مُخلّفات المسالخ و481 طن من إطارات المركبات. بينما تم معالجة 1833 عنصر من عناصر التشوه البصري، كماتم تحرير 20 مخالفة نظافة عامة وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين.

تنظيف الشوارع والطرق

وفيما يتعلق بجهود نظافة وكنس الطرقات آليًا ويدويًا، فقد امتد ذلك ليشمل 9210 كيلومتر طولي، إضافةً إلى تطهير 9246 حاوية نظافة وغسيل 262 كيلومتر طولي من أرصفة الشوارع، في حين تم خلال الفترة ذاتها مباشرة ومعالجة 944 بلاغًا عبر مركز البلاغات والطوارئ "940".

ونوهت الأمانة إلى أن ذلك يأتي امتدادًا للخطط والبرامج الشاملة التي تقوم بها لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية، وتعزيزًا للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة، انطلاقًا من مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في معالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.