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السعودية | “السواحه” يجتمع بمسؤولي غرفة التجارة الأمريكية لتعزيز سبل الشراكة والفرص الاستثمارية بين البلدين

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه أمس، بنائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية ستيف لوتس، لتعزيز سبل الشراكة والفرص الاستثمارية بين البلدين، وذلك ضمن جدولة زيارة وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار للولايات المتحدة الأمريكية.

وتناول الجانبان، المجالات المتاحة أمام المستثمرين في قطاع الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والفضاء والابتكار، والخطوات التي تقوم بها المملكة لدعم مجال العلوم وريادة الأعمال، إضافة إلى استعراض المبادرات الاستثمارية التي أطلقتها المملكة مؤخرًا.

حضر اللقاء معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، وعدد من مسؤولي الجانبين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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