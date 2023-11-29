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السعودية | محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030 الرياض

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وقال معاليه: “هذا الإنجاز التاريخي يعكس مكانة المملكة ودورها الريادي في المجتمع الدولي، والثقة التي تحظى بها في تنظيم أهم وأكبر المعارض في العالم”.

وأضاف أن فوز المملكة هو تتويج لجهود متواصلة بذلتها المملكة من خلال ملف الرياض إكسبو الذي تقدمت به، وبدعم لا محدود ومتابعة شخصيه من صاحب سمو ولي العهد -حفظه الله- سعيًا لتعزيز مكانة المملكة وريادتها عالمياً.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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