الحكم على سائق باكستاني تحرش بمواطنة أثناء توصيلها وأرسل صور فاضحة على جوالها

صدر حكم من المحكمة الجزائية في الرياض بالسجن لمدة 4 سنوات وفرض غرامة بقيمة 15 ألف ريال على سائق من جنسية باكستانية. وجُنِّب استخدام أي مصطلحات قد تنتهك سياسة جوجل للمحتوى سواء كان منسوخاً أو غيره.

وفقًا لتفاصيل نشرتها صحيفة “عكاظ”، قدمت امرأة في الأربعينات من العمر بلاغًا للشرطة ضد سائق من جنسية باكستانية، اتهمته بالتحرش بها أثناء توصيلها والاستيلاء على هاتفها المحمول.

أفادت المرأة في بلاغها أنها كانت تتواصل مع السائق عبر تطبيق الواتساب وطلبت منه إعادة هاتفها، ولكنه أبدى تماطلًا. وطلب منها الخروج معه لممارسة أعمال غير لائقة، مع التهديد بنشر صور فاضحة لها إذا لم تتعاون، وزادت المشكلة بعد تلقيها رسائل واتساب تحتوي على صور فاضحة.

أنكر المتهم “امتياز” اتهامات التحرش والاستيلاء على الهاتف، مزعماً أنها نسيت هاتفها في سيارته واتصل بها لتسليمه لها، لكنها لم تستجب وقتها. وأدعى أن الرسائل الجنسية التي وردت في هاتفه تم إرسالها عن طريق الخطأ.

وأفاد المتهم “امتياز” بأنه يقيم في المملكة منذ 14 عامًا، وكان يقوم بتوصيل المرأة من منزلها إلى مكان عملها خمس مرات في الأسبوع مقابل 60 ريالاً يوميًا للذهاب والعودة.

وفي النهاية، قضت المحكمة بإدانة المتهم بالاستيلاء على هاتف المرأة ومساومتها والتحرش الجنسي، وأصدرت الحكم السابق ذكره.