السعودية تستحوذ على 10% من مطار هيثرو البريطاني.. والكشف عن قيمة الصفقة

وافقت شركة “فيروفيال” الإسبانية على بيع حصتها في مطار هيثرو بلندن، أحد أكبر المطارات في العالم، إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة أرديان.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، فقد باعت “فيروفيال” حصتها البالغة 25% في مطار هيثرو مقابل 2.4 مليار جنيه إسترليني.

وبذلك، أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي يمتلك 10% من مطار هيثرو، بينما تمتلك شركة أرديان 15%.

وتبلغ قيمة مطار هيثرو نحو 24.3 مليار يورو (25 مليار دولار)، بما في ذلك الديون، وفقاً لحسابات “جيه.بي مورجان” في مايو الماضي.

ويخدم مطار هيثرو سنويًا نحو 80 مليون مسافر، وتنطلق منه رحلات إلى أكثر من 180 وجهة حول العالم.