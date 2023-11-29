شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سعودي يكشف عن طريقة سحرية لتبييض الأسنان في المنزل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف طبيب سعودي عن عدة طرق طبيعية للمساعدة في تبييض الأسنان، وتعمل معظم هذه العلاجات على إزالة البقع السطحية من الأسنان بلطف.ويستعرض الكونسلتو في السطور التالية أبرز الطرق الطبيعية التي تساعد في تبييض الأسنان، وفقا لما نشر في موقع “health line”.

صودا الخبز

صودا الخبز لها خصائص تبييض طبيعية، ولذلك تدخل في صناعة الكثير من أنواع معجون الأسنان التجاري، فهي مادة كاشطة خفيفة يمكن أن تساعد في فرك البقع السطحية على الأسنان، كما أن صودا الخبز تخلق بيئة قلوية في الفم، مما يمنع البكتيريا من النمو.

تظهر العديد من الدراسات أن معجون الأسنان الذي يحتوي على صودا الخبز يمكن أن يحسن صحة الأسنان وقد يكون له تأثير تبييض.

وجدت إحدى الدراسات أن معاجين الأسنان التي تحتوي على صودا الخبز كانت أكثر فاعلية في تقليل الترسبات والتهاب اللثة والنزيف، أكثر من معجون الأسنان العادي الذي لا يحتوي على صودا الخبز.

وخلصت مراجعة أخرى إلى أن معاجين الأسنان التي تحتوي على صودا الخبز قد تكون أكثر فعالية في إزالة البقع وتبييض الأسنان من الأنواع الأخرى من معجون الأسنان .

استخدام بيروكسيد الهيدروجين

بيروكسيد الهيدروجين هو عامل تبييض طبيعي يقتل البكتيريا في الفم.

ووجدت إحدى الدراسات أن معجون الأسنان الذي يحتوي على كمية أعلى من بيروكسيد الهيدروجين كان أكثر فعالية في تبييض الأسنان بعد 12 أسبوعًا من معاجين الأسنان التي تحتوي على كمية أقل.

ووجدت دراسة أخرى أن معجون الأسنان الذي يحتوي على بيروكسيد الهيدروجين كان أكثر فعالية من الأنواع الأخرى من معجون الأسنان، بما في ذلك معاجين الأسنان المحتوية على الفحم والمعاجين الكاشطة، في تقليل تلون الأسنان الناجم عن القهوة.

تناول الفواكه والخضروات

قد يكون اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات مفيدًا للجسم والأسنان، في حين أنها ليست بديلاً عن تنظيفها بالفرشاة، ولك يمكن أن تساعد الفواكه والخضروات المقرمشة والنيئة في التخلص من البلاك أثناء المضغ.

وتعد الفراولة والأناناس نوعان من الفاكهة التي يُزعم أنها تساعد في تبييض الأسنان.

الفراولة

يُعد تبييض الأسنان بخليط الفراولة و صودا الخبز علاجًا طبيعيًا اشتهر به المشاهير، ويدعي أنصار هذه الطريقة أن حمض الماليك الموجود في الفراولة سيزيل تغير لون الأسنان، بينما صودا الخبز ستزيل البقع.

كما أن الفراولة قد تساعد في تقشير الأسنان، وتجعلها تبدو أكثر بياضًا، فمن غير المرجح أن تخترق البقع على الأسنان.

ووجدت دراسة أجريت عام 2015 أن خليط الفراولة وصودا الخبز أنتج تغيرًا طفيفًا في لون الأسنان، مقارنة بمنتجات التبييض الأخرى.

الأناناس

يدعي البعض أن الأناناس يمكن أن يبيض الأسنان.

ووجدت إحدى الدراسات أن الجل المصنوع من البروميلين، وهو إنزيم موجود في الأناناس، يمكن أن يساعد في إزالة بقع الأسنان، ومع ذلك لا يوجد دليل على أن تناول الأناناس ينتج نفس التأثير.

تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط

في كثير من الأحيان يرتبط تلون الأسنان بتقدم العمر، إلا أنه ناتج إلى حد كبير عن تراكم البلاك، ويمكن أن يساعد التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط على بقاء الأسنان بيضاء عن طريق تقليل البكتيريا في فالفم ومنع تراكم البلاك.

كيف يمكن منع بقع الأسنان قبل حدوثها؟

في حين أن الأسنان تأخذ اللون الأصفر بشكل طبيعي مع التقدم في العمر، إلا أن بعض الأشياء يمكن أن تساعد في منع البقع على الأسنان، ومنها:

– الحد من تناول الأطعمة والمشروبات التي تترك بقع على الأسنان، مثل القهوة، والنبيذ الأحمر، والصودا، والتوت الداكن، ويساعد غسل الأسنان بالفرشاة بعد 60 دقيقة تقريبًا من تناول أحد هذه الأطعمة أو المشروبات للحد من تأثيرها على لون الأسنان.

– الحد من التدخين وتناول التبغ أو تجنبه، حيث يمكن أن يتسبب كلاهما في تغير لون الأسنان .

– قلل من تناول السكر للحصول على أسنان أكثر بياضًا، حيث يدعم النظام الغذائي الغني بالسكر نمو المكورات العقدية الطافرة، وهي النوع الأساسي من البكتيريا التي تسبب البلاك والتهاب اللثة.

– زيادة الكالسيوم في النظام الغذائي لتقوية مينا الأسنان للحفاظ عليها بيضاء لؤلؤية، وقد تساعد الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل: الحليب والجبن والبروكلي، في حماية الأسنان من تآكل المينا.