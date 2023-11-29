شكرا لقرائتكم خبر عن ماء هذه البذور تحسن الهضم وتخفض سكر الدم وتعالج عدة أمراض.. جربها الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

من فوائد ماء الشعير على الريق ما يلي:

يفيد من أجل خسارة الوزن

مفيد من اجل انتانات السبيل البولي

تحسين الهضم

تخفيض سكر الدم

تقليل الكوليسترول

التحكم بالضغط الدموي

يحافظ على صحة الأم اثناء الحمل

الحفاظ على البشرة وإشراقتها

يفيد من أجل خسارة الوزن: بما أن ماء الشعير يعتبر مصدر مهم للألياف. فإنه يمكن أن يساعد في أن يشعر الشخص بالشبع لفترة أطول. يمكن أن يساعد ماء الشعير في خسارة الوزن لأنه يهضم ببطء ويؤدي للشعور بالشبع لفترة أطول.

يحوي ماء الشعير على كميات اكبر من السعرات الحرارية، والقليل من الدهون، لذلك يساعد على فقدان الوزن.

مفيد من اجل انتانات السبيل البولي: يعتبر ماء الشعير حل سحري من اجل انتانات السبيل البولي. يعمل ماء الشعير كمدر يزيد من التبول ويطرح سموم الجسم. يعتبر ماء الشعير حل سحري ضد حصيات الكلية، ويساعد على تنظيف الكلية

تحسين عملية الهضم: يعتبر ماء الشعير مشروب فعال ضد اضطرابات المعدة والامعاء. يساعد على تحسين عملية الهضم، ويحوي على كمية كبيرة من الألياف. كما يعتبر مشروب خفيف على المعدة. يقتل شراب الشعير البكتريا الموجودة في المعدة، والتي يمكن أن تؤذي المعدة، ويقلل من الامساك، ويقوم بتنظيف الجسم من خلال طرد السموم.

تخفيض سكر الدم: يساعد ماء الشعير في خفض سكر الدم. ويمكن أن يقي من نوبات ارتفاع السكر. ومضادات الاكسدة الموجودة في الشعير تساعد في التحكم بسكر الدم.

تقليل الكوليسترول: المواد الكيميائية الموجودة في الشعير، تساعد في خفض الكوليسترول والمساهمة في تعزيز صحة القلب والأوعية. مضادات الأكسدة والألياف تقلل من مستويات الكوليسترول في الدم.

التحكم بضغط الدم: يساعد ماء الشعير في تقليل الضغط الدموي. وارتفاع الضغط يعتبر من الأسباب الشائعة لأمراض القلب والأوعية وتصلب الشرايين. يساعد ماء الشعير في تنظيم الضغط الدموي.

يحافظ على صحة المرأة اثناء الحمل: لأن غني بالمواد المغذية، لذلك يعتبر مثالي للمرأة الحامل. يساعد على تعزيز الهضم، والوقاية من الامساك، وتقليل الغثيان الصباحي. [1] [2]

أضرار شرب الشعير على الريق

بالرغم من وجود العديد من الفوائد لشراب الشعير، إلا أن له أضرار اخرى يجب أن تكون على علم بها:

غازات في الامعاء

حرقة في المعدة

الإمساك

النزف المستقيمي

ردود فعل تحسسية

نقص سكر الدم

مضاعفات جراحية

غازات في الأمعاء: يعتبر الشعير مصدر مهم للألياف. ويمكن أن يسبب نتيجة لذلك غازات في المعدة. لذلك يجب عدم الافراط في شرب الشعير كي لا يسبب تشكيل الغازات.

حرقة في المعدة: شرب كميات كبيرة من الشعير يمكن أن يسبب حرقة في المعدة او انزعاج. وفي كلا الحالتين، يمكن أن يؤدي تهيج المعدة الى اعراض مثل الألم، الغثيان، النفخة، وفي بعض الأحيان يمكن أن يسبب الإسهال ويؤدي لتفاقم أعراض داء الأمعاء الهيوجة.

الإمساك: يحدث ذلك عند الاكثار من شرب ماء الشعير. يجب استشارة الطبيب في حال استمرار هذه المشكلة لأكثر من 7 أيام.

النزف المستقيمي: في الحالات الشديدة من الامساك، يمكن أن يحدث نزف في المستقيم مع حالات ألم شديدة.

ردود فعل تحسسية: ردود الفعل التحسسية لماء الشعير تعتبر شائعة. اذا كنت تعاني من حساسية للشعر في الماضي، فإنك يمكن أن تعاني من أعراض مثل الطفح، الشرى، تهيج الجلد، بالاضافة إلى تورم العينين، والاجفان، والأنف، والذراعين، والساقين، وحدوث صدمة تحسسية.

نقص سكر الدم: الاستهلاك المفرط لشراب الشعير يمكن ان يقلل من كمية السكر في مجرى الدم. وهذا الأمر يمكن أن يسبب نقص سكر. لذلك يجب مراقبة مستويات سكر الدم اثناء شرب ماء الشعير بشكل منتظم.

مضاعفات جراحية: يمكن أن يسبب الشعير انخفاض حاد في مستويات سكر الدم. لذلك يجب اخذ الاحتياط والحذر قبل التعرض لأي عمل جراحي. ينصح بالتوقف عن شرب شراب الشعير على الاقل من 10 إلى 14 يوم قبل العمل الجراحي. وذلك من اجل تنظيم مستويات السكر الدم كي تخضع للعمل الجراحي بأمان. [3]

كيفية اعداد شراب الشعير

المكونات التي تحتاج اليها:

¼ كوب من الشعر

4 اكواب من الماء

كمية قليلة من الملح

العسل (اختياري)

عصير الليمون (اختياري)

طريقة تحضير شراب الشعير هي:

يجب وضع الماء في كوب واضافة الشعير اليه

ثانيًا: يجب اضافة الملح وطهي الشراب لمدة 30 دقيقة على نار هادئة

ثالثًا: يجب وضع الشعير في كوب، واعصري نصف ليمونة، ويجب تركها لتبرد ومن ثم يجب تناولها.

الشعير غني بالكثير من الفوائد الصحية. ومن المفيد أن تقوم بشرب كوب من الشعير قبل أن تبدأ يومك. [4]

كم مره يشرب الشعير في اليوم

يمكن أن تشرب الشعير في أي وقت من اليوم، لكن افضل وقت هو شرب شراب الشعير على معدة فارغة في الصباح. ولا يجب أن تشرب ماء الشعير اكثر من 4 مرات في اليوم

قبل تناول وجبات الفطور

قبل تناول وجبات الفطور: قبل تناول وجبة الإفطار، يمكن أن تشرب شراب الشعير الغني بالفيتامينات. يساعد شراب الشعير في ملء الجسم بالمواد المغذية ويتم امتصاصه بسهولة عبر الجهاز الهضمي.

هناك العديد من الاستفسارات الاخرى التي يمكن أن تخطر ببال الشخص حول ماء الشعير

ما هي مدة نقع الشعير من اجل شربه؟

افضل توقيت لشرب الشعير هو في المساء لمدة 7-8 ساعات.

هل يعتبر الشعير أفضل من الشوفان؟

كلا الشعير والشوفان لهما خصائص مختلفة، ويمكن أن تختار إحداهما اعتمادًا على ما تحب والفوائد الصحية التي ترغب بالحصول عليها.

هل يمكن شرب ماء الشعير على معدة فارغة؟

نعم، افضل توقيت لشرب ماء الشعير هو في الصباح على معدة فارغة.

هل يمكن شرب ماء الشعير في المساء؟

نعم، يمكن شرب ماء الشعير في أي وقت ترغب به، لكن من الأفضل شرب ماء الشعير في فترة الصباح من أجل الحصول على فوائده الكلية ومن اجل بدء اليوم بمشروب غني بالعناصر المغذية.

هل يمكن أن يسبب الشعير تبول متكرر؟

نعم، يمكن أن يسبب ماء الشعير تبول متكرر. لأنه يقوم بمعالجة الاضطرابات مثل حصيات الكلية، وارتفاع مستويات الكرياتينين. كما يساعد في موازنة ضغط المثانة ويزيد من تواتر التبول ويؤدي لطرد السموم من الجسم.