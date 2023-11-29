انت الان تتابع لتعزيز ممارسات العمل التطوعي.. "الراجحي" يعلن إطلاق مبادرة #تطوع_بخبرتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي؛ إطلاق مبادرة #تطوع_بخبرتك في نسختها الثالثة؛ لتقديم استشارات نوعية للمستفيدين، وحلول تخصّصية في مجال تأسيس وتطوير الأعمال.

وأوضح الراجحي؛ في تغريدة على حسابه في "إكس"، أن المبادرة تستهدف تعزيز ممارسات #العمل_التطوعي في المجتمع، واستثمار خبرات المختصين وتجاربهم.

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