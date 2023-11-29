تراند اليوم : دراسة حديثة تكشف عن رياضة بسيطة تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة طبية حديثة أن المشي بسرعة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وبحسب الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ديابيتولوجيا"، فإن المشي بسرعة 3.7 ميل في الساعة (6 كيلومترات في الساعة) يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة الثلث.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين ساروا بسرعة كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 33 بالمئة مقارنة بأولئك الذين ساروا ببطء، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخلصت الدراسة إلى أن المشي بسرعة يمكن أن يكون وسيلة فعالة للوقاية من مرض السكري من النوع 2، خاصةً للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر أخرى للإصابة بالمرض، مثل السمنة أو تاريخ عائلي من مرض السكري.