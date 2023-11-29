تراند اليوم : "العقار ولد بار أما الإبل ولد دار" .. بالفيديو.. مستثمر في الإبل يكشف بالأرقام الفرق بين الاستثمار في العقار والإبل ومفاجأة بشأن نسبة الربح في القطاعين

صحيفة الخليج 365: كشف المستثمر في قطاع الإبل سالم بن عبدالله السمي عن أمثلة على رأس المال القوي والضعيف في قطاع الإبل.

وقال السمي خلال لقائه على قناة الصحراء: واحد معه 100 ألف ريال وراح يستثمر في أي مجال، وآخر اشترى ناقتين وراح عند واحد من الناس اللي عندهم فحل مميز ، هاتين الناقتين مؤهلتين إنهم يجيبوا بكرة وأقل بكرة لا تقل عن 40 أو 50 ألف وقد يصل سعرها لمليون ريال يعني مكسب المستثمر في الإبل لا يقل عن 80 بالمئة وهذا يعتبر عائد اقتصادي كبير لأقل مستثمر في قطاع الإبل.

وتابع: مستثمر راح اشترى فحل بـ 5 مليون، وهذا الفحل أنتج بعد سنتين طول العام ممكن يبيع منه ما بين قعدان وبكار بمليون مثلا بنسبة 10%.

وأضاف: بالمقارنة مع العقار، لأن في ناس تقول العقار ولد بار وأنا اقول الإبل ولد دار، فلو فندق دخله ربحه في السنة 6 مليون وقيمته 200 مليون فتكون نسبة الارباح 3% أو 4% ، ولكن في الإبل الربح 20% على راس مال 100 ألف فالمقارنة قوية ما هي قريبة من بعض.