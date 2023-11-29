تراند اليوم : هل الاستثمار في الإبل يضاهي العقار حاليا؟ .. بالفيديو: مستثمر في الإبل يجيب

صحيفة الخليج 365: كشف المستثمر عايض بن رفعان عن أيهما أفضل من ناحية الاستثمار في العقار أو الإبل.

وقال بن رفعان خلال لقائه على قناة الصحراء: االاستثمار في الإبل حاليا يضاهي العقار، ومجال الاستثمار في الإبل جديد وأي قطاع استثماري جديد هو أكثر شي تكون فيه ثروة طائلة في أقل عمر.

وتابع: الحين تشتريلك مثلا استثمار عقاري بدخل سنوي ممكن تكتفي البلد وكذلك الأسهم، أما الإبل عائدها يتعدى بنسبة تفوق ال 100.

ونصح بن رفعان الراغبين في الاستثمار في الإبل بالتروي وعدم التعجل وصنع براند خاص به والتوكل على الله.