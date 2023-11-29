تراند اليوم : بالفيديو.. "مالك إبل" يكشف قصة شرائه بعير بمليونين وأربعمائة ألف ووصول السوم عليه إلى 35 مليون!

صحيفة الخليج 365: كشف مالك الإبل سالم بن عبدالله السمي عن شرائه بعير بمليونين و400 ألف والآن سومه وصل إلى 35 مليون.

وقال خلال لقاء له مع قناة الصحراء: "النجاح بيد الله عز وجل أكيد، لكن بنسبة 80% النجاح قائم".

وتابع: " بدأت بشراء فحول بسيطة من الدويش بـ 5 ملايين ريال، وهذه الفحول أنتجت إنتاج ممتاز وبعت من إنتاجه بسعر وصل إلى26 مليون".

وأضاف: " بعد فترة قمت بشراء بعير" الكنز" كان عمره عامين بمليونين و400 ألف والآن سومه وصل إلى 35 مليون ولا بنبيعه، لافتا إلى أن الكنز موجود لديه منذ 5 سنوات وأول إنتاجه هذا العام.