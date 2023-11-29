تراند اليوم : لماذا يعتبر معرض " إكسبو "الذي ستستضيفه السعودية عام 2030 ‪ أهم حدث عالمي؟

صحيفة الخليج 365: يعد معرض إكسبو الذي أعلنت المملكة استضافته عام 2030 أهم حدث عالمي مثل كأس العالم.

تاريخ إكسبو

وبدأ المعرض عام1851 ويقام كل 5 سنوات، وشارك فيه أغلب دول العالم لعرض أهم إنجازاتهم واختراعاتهم.

وعرض برج إيفيل لأول مرة في المعرض عام1889وكاتشب عرض1896، ومع مرور الأعوام صار يعرض الثقافات والتقنيات المستقبلية.

كأس العالم

ويعمل إكسبو على جمع العالم في مكان واحد مثل كأس العالم لكن للاخترا عات والتقنية.

وبالمقارنة بين زوار المعرض ومن يحضر كأس العالم فإن مجموع من حضر كأس العالم في قطر وروسيا والبرازيل لم يتعدوا 7 مليون شخص، بينما إكسبو دبي حضره أكثر من 24 مليون شخص، وإكسبو شنقهاي حضره أكثر من 70 مليون شخص.

علاقة السعودية بـ إكسبو

أما علاقة السعودية بـ إكسبو بدأت عام1970وشاركت فيه 10 مرات بجناح يزوره كل العالم آخرها كان في دبي 202‪2

ومن المتوقع أن يزور الرياض أكثر من 40 مليون شخص، ويستقبلهم مطار الملك سلمان وقطار الرياض ينقلهم وحديقة الملك سلمان الدرعية تكون موجودة.

حراك اقتصادي

كما يعد إكسبو حراك اقتصادي مهول تربح معه الفنادق والمطاعم والنقل، إضافة إلى أنه تسويق للمدينة والدولة تتنافس عليه.

فوز المملكة باستضافة إكسبو

الجدير بالذكر أعلن أمس من العاصمة الفرنسية فوز السعودية بتصويت قياسي لاستضافة معرض إكسبو العالمي عام 2030.

وعلق ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" بهذه المناسبة قائلا: "يأتي فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 ترسيخًا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، والذي يجعل منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض إكسبو واحداً منها".