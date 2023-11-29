شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| إقبال على مستلزمات "الكشتات" والرحلات البرية مع بداية الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت المعارض والمحلات الخاصة ببيع مستلزمات الكشتات والرحلات البرية إقبالا كبيرا من الزوار، لشراء المستلزمات الخاصة بالتنزه البري والكشتة، مع بداية فصول الشتاء لإقامة المخيمات.

ويأتي في مقدمتها الخيام والفرش والشراع والمناقل والحطب، وسط تأكيد على أهمية اختيار الأماكن المناسبة للكشتة والحفاظ على نظافته بعد الخروج منه حفاظا على البيئة.

الحطب المرخص المستورد

وقال عبدالله الزيد، صاحب محل متخصص لبيع مستلزمات الكشتات والرحلات: "ما يخص المحلات الخاصة ببيع مستلزمات الرحلات والكشتات، فيكثر نشاطها في موسم الشتاء حيث يخرج الكثير للبر، ويكون النشاط أكبر".

عبدالله الزيد

وتابع: "كما ويحرص الكثير من محبي التنزه والكشتات على شراء المتطلبات والمستلزمات المهمة، إذ يكون الإقبال كبير على شراء ما يحتاجونه من ذلك، مثل الشراع والمناقل، والفحم والحطب المرخص المستورد، والدوائر الجاهزة والمناقل بأحجام مختلفة لحماية البيئة، وشبوك الشوي والمهفات الخاصة بالحطب، والحبال والملاقط والمركا والحطب بمقاسات، والكرسي وخزانات الماء والناموسيات ودورات المياه المتنقلة والفرش لمقاسات وأشكال مختلفة والمظلات، وحقائب العزب والمواقد المختلفة، وغيرها الكثير“.

وأضاف: ”نوصي جميع الكشاتين بأهمية استخدام وسائل السلامة من وجود المناقل وطفايات الحريق حفاظا على البيئة، وأهمية اختيار الأماكن المناسبة للكشتات، وتنظيف المكان ليكون أفضل مما كان“.

الجلسات الأرضية المتنوعة

من جانبها، قالت نورة اليامي، مديرة معرض متخصص في مستلزمات الرحلات والكشتات: "مع دخول الموسم الشتوي، نجد أن هناك إقبالا كبيرا من محبي الكشتات والبر، خصوصا على البنادق وقطع غيار السيارات وحبال السحب «القلص» والخيام.

وأكدت أن الإقبال الأكبر في هذه الفترة يكون على الشوايات، وكذلك الجلسات الأرضية المتنوعة بمختلف المقاسات، والأطقم، ومنها الجلسات الفردية، وكذلك الإقبال على منتجات السيارات من حبال السحب بجميع أنواعها المطاطي والعادي، وأدوات التغريز، واليايات.

وتابعت: "وبطبيعة الحال لا تكتمل الجلسة إلا بوجود الكراسي الأرضية والفرشات والمناقل والطاولات والعزبة الكاملة والدوافير والرواقات والخيم“.

تجهيز السيارة

بدوره، قال فيصل الخميس، من محبي الرحلات والكشتات: ”أحرص دائما على زيارة محلات الكشتات وتجهيزات البر لمعرفة كل ما هو جديد من مستلزمات والإمكانيات التي من الممكن الاستفادة منها، خاصة مع دخول فصل الشتاء في الوقت الحالي.

وأوضح "أن هناك مستلزمات متطورة نحرص عليها، فقد جهزت سيارتي الخاصة بالكشتات والبر من وجود دروج وعزبو ومغاسل والفرن من خلال الترتيب داخل السيارة".

فيصل الخميس

المستلزمات الرئيسية

وتابع الخميس: "أنصح محبي البر أو المقبلين على الرحلات والكشتات أهمية اقتناء المستلزمات الرئيسية والهامة، منها منفاخ الإطارات، وسيفتي البلف، وأهمية وجود جركل ماء والقلص والشيول الصغير، والإضاءة وقطع التغاريز، وأيضا العدة الصغيرة".

كما أنصح أثناء الاقتناء للبر اقتناء مستلزمات جيدة لتدوم في الاستخدام، حاصة ذات الجودة، واقتناء المستلزمات ذات الحاجة.

واختتم: "أثناء اختيار مكان الكشتة والتنزه في البر نؤكد على أهمية مراعاة اختيار المكان المناسب، والانتباه للمحيط الخاص به، بعيدا عن النفايات أو الصخور أو الكثبان العالية أو ما حول الزروع، والحفاظ على نظافة المكان قبل وبعد الجلوس فيه".

مستلزمات الكشتات

وقال أحمد الرويشد، محب لطلعات البر والكشتات: "نحرص كثيرا على التردد للمحلات الخاصة ببيع مستلزمات الكشتات والبر لشراء المستلزمات التي نحتاجها، من ذلك أدوات الطبخ والفرش والخيام والحطب".

وأضاف أن "مثل هذه المستلزمات يتم تجهيزها من المحلات المختصة، وأيضا قبل الخروج للبر أو الكشتة لابد أن يكون هناك حرص لإبلاغ أحد الأهالي أو الأقارب بذلك المكان كإشعار لهم بمعرفة الموقع في حال التأخر، وأهمية مراعاة الخروج مع بعض ودون أي تفرق أثناء السير للموقع، وأهمية اختيار المكان النظيف".