شكرا لقرائتكم خبر عن ابتهاجًا بإنجاز المملكة.. "إثراء" يزدان بشعار RIYADH EXPO 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ابتهاجًا بفوز المملكة العربية السعودية بتنظيم معرض إكسبو 2030، ازدان مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بشعار RIYADH EXPO 2030.

وذلك للتعبير عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.