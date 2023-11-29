شكرا لقرائتكم خبر عن 14 فريقًا لتعزيز التحول الصحي في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يسعى 14 فريقاً متخصصاً في تجمع القصيم الصحي، إلى تعزيز التحول الصحي في المنطقة، من خلال العمل على تحقيق المستهدفات التحولية وفق الخطة الاستراتيجية الموضوعة.

وعقدت اللجنة التوجيهية لتجمع القصيم الصحي، اجتماعها الأول، اليوم، بحضور جميع قيادات التجمع، ومشاركة كافة فرق التحول، وذلك لاستعراض جاهزية الفرق لتحقيق المستهدفات التحولية.

مركز التأمين الوطني

وتناول الاجتماع عددا من المحاور ذات العلاقة بتأسيس اللجنة والتعريف بحوكمة المهام التحولية، وبطاقات التحول، وكذا التحديات التي تواجهها فرق التحول، ومدى جاهزيتها للتقييم القادم.

كما تطرق لمهام وواجبات فرق المراجعة والتقييم.

وناقش الاجتماع المحاور التحولية المتمثلة في المشاريع التحولية ومتطلبات منظمات الرعاية المسؤولة، ومركز التأمين الوطني إضافة إلى مؤشرات المخاطر التحولية، والأهداف التشغيلية وخطة العمل والأداء وقياس الأثر.

خطة العمل التشغيلية

وأوضحت اللجنة أن مهامها تشمل كذلك متابعة تحديث الخطة الاستراتيجية طويلة المدى، وتحقيق متطلبات برنامج التأمين الوطني وسجل المخاطر، بالإضافة إلى متابعة خطة العمل التشغيلية ومستوى والإداء، وكذا قياس الأثر المباشر وغير المباشر والتأكد من مدى ارتباط نتائجه بالأهداف الاستراتيجية للتجمع.

وبينت اللجنة أنها تتولى التحول التوجيهية تقوم على متابعة عدد من التقارير من أهمها التقرير الموحد للمشاريع التحولية والحالة العامة للتجمع ومتابعة العقود حسب الحوكمة الاستراتيجية للتحول، وتقرير مخرجات المشاريع التحولية، وتقرير بوابات منظمات الرعاية المسؤولة، والأهداف التشغيلية للإدارات التنفيذية، وتقرير المؤشرات وخطط التحسين.