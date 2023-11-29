شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان العسل التاسع بمحافظة العرضيات الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف عن موعد انطلاق مهرجان العسل التاسع بمحافظة العرضيات تحت شعار (العسل الأصلي في موطنه الأصلي)، يوم الأحد المقبل، برعاية محافظ العرضيات علي المهداوي، وسيقام المهرجان بالمركز الحضاري بالعرضية الشمالية لمدة خمسة أيام.

ويهدف المهرجان إلى إبراز ما تحظى به محافظة العرضيات من ميز نسبية في إنتاج العسل وجودته العالية، وبأنواعه المختلفة وبكمياته الكبيرة، نتيجة تنوع الغطاء النباتي وامتهان عدد كبير من السكان تربية النحل.

مشاركة جهات حكومية وخاصة

وأوضح "الخليف" أن المهرجان تشارك به العديد من الجهات الحكومية والخاصة منها «مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات، وجمعية التنمية الأهلية بالعرضية الشمالية، وجمعية التنمية الاهلية بالعرضية الشمالية، وجمعية التنمية الاهلية بالعوامر، ومكتب تعليم العرضيات، وجمعية التنمية الاهلية بالويد، وبلدية العرضية الشمالية والجنوبية، وجمعية البر الخيرية بالمروة».

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات أحمد الفقيه أن مهرجان العسل التاسع سيشهد العديد من الفعاليات المختلفة والمتنوعة التي تقام على مسرح المهرجان والتي تناسب جميع فئات المجتمع ومنها الدورات التدريبية، والمعارض، إلى جانب ركن التراث والأسر المنتجة والمسابقات.

وأشار إلى أن الوزارة ستشارك في المهرجان ببرامج توعوية للنحالين عن الطرق الحديثة في تربية النحل ومعرض إرشادي ومنحل.

محافظ العرضيات يشيد بنجاح المهرجان

من جهته عبر محافظ العرضيات عن سعادته بالنجاحات الكبيرة التي حققها المهرجان في مواسمه السابقة، مشيدًا بدور اللجنة المنظمة للمهرجان وما يبذلونه في سبيل إخراج المهرجان بأجمل صور، مبينا أن المهرجان يؤدي خدمة كبيرة للتعريف بالمحافظة وقيمتها التاريخية والجغرافية والثقافية والاقتصادية.