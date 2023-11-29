شكرا لقرائتكم خبر عن الرباط.. الحقيل يعقد لقاءات متعددة لتعزيز التعاون السعودي المغربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية كبلدين شقيقين، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين في قطاعي البلدية والإسكان والمجالات المرتبطة بهما.

جاء ذلك خلال لقاء الحقيل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، في مستهل زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية التي تستغرق 3 أيام، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض التجارب الناجحة بين المملكة والمغرب في عدد من المجالات المتعلقة بالبنى التحتية للمدن والتطوير العقاري، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.

والتقى الحقيل في مستهل الزيارة بمعالي ، وذلك بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري، حيث أشاد

استعراض تطورات المملكة

واستعرض الحقيل خلال اللقاء، التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات البنية التحتية والإسكان والتطوير العقاري في ظل البرامج الحكومية، والمبادرات التي تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى ما يلقاه القطاعان البلدي والسكني من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله -، وحرصهما على توفير السكن الملائم للمواطنين، وأعلى معايير جودة الحياة للساكنين والزوار الكرام في مختلف مناطق المملكة.

واجتمع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الزيارة مع وزير التجهيز والماء نزار بركة، واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال البنى التحتية للمدن.

استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة

وتستمر زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى المملكة المغربية حتى يوم الخميس المقبل، يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات ورجال الأعمال المغربيين، للاطلاع على التجارب المغربية في عدد من المجالات، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحتضنها المملكة في بيئة نوعية جاذبة للاستثمار، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية وفي مختلف مناطق المملكة.