شكرا لقرائتكم خبر عن 150 متطوعًا يشاركون في زراعة شتلات بحدائق الطائف العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة المشاركة المجتمعية بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بأمانة الطائف مبادرة زراعة شتلات زراعية متنوعة بمشاركة 150 متطوعا ومتطوعة في حدائق ومنتزهات الطائف العامة.

وذلك امتداداً لجهود زراعة حوليات ومتسلقات وشجيرات مختلفة في حديقة النخيل بشارع الحدائق مؤخراً، دعماً لبرنامج أنسنة المدينة ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

المبادرات المجتمعية

وترافقت هذه المبادرة عقب مجموعة من المبادرات المجتمعية الهادفة بمشاركة متطوعين من المدارس والمجمعات الحكومية والخاصة والمعلمين والكوادر الإدارية، وطلاب الكليات والكشّافة ومشاركين من مختلف القطاعات والمجتمع المحلي عموماً، والقطاع الثالث غير الربحي.

وتسعى لتشجيع العطاء الخيري والعمل التطوعي من خلال تحقيق مخرجات تطوعية ذات أهداف سامية تركز على تعزيز الوطنية بين أفراد المجتمع، والاهتمام بالممتلكات العامة والمحافظة عليها، ونشر الوعي بالتشجير والعناية بالحدائق والمنتزهات.

وعززت أمانة الطائف أعمال زراعة الشتلات والأشجار ضمن مبادراتها المجتمعية لغرس قيم الحفاظ على عطاءات التنمية ونشر ثقافة التطوع لدى كافة شرائح المجتمع.

زيادة الرقعة الخضراء

وتمثل المبادرة جزء من أهداف الأمانة لإشراك الأهالي في أنشطتها المجتمعية، ونشر ثقافة التشجير إيماناً بأهمية زراعة الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء بهذه المدينة السياحية العريقة، ورفع معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء لتحقيق مستهدفات أنسنة المدينة.

وأكدت إدارة المشاركة المجتمعية بالأمانة التفاعل المجتمعي مع هذه المبادرة التي تسعى للحفاظ على الحدائق والمنتزهات ورعاية النباتات والأشجار واستدامتها ليستفيد منها الجميع، ورفع مستوى الوعي بين جميع أطياف المجتمع وخاصة النشء منهم.

وأشارت إلى أن الحملات التطوعية والمبادرات المجتمعية ستستمر خلال الفترة المقبلة بمشاركة فاعلة من المتطوعين من شباب وفتيات الطائف الذين سجلوا بصمات جيدة في تنفيذ مبادرات الأمانة.