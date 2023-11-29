السعودية | الرئيس التنفيذي “للغذاء والدواء” يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الفوز باستضافة معرض إكسبو 2030

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

رفع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض.

وقال الدكتور الجضعي: “فوز المملكة بهذا الحدث يأتي تجسيدًا لرؤية المملكة 2030 الجادة والطموحة، ودور المملكة في صناعة التاريخ الإنساني، وصياغة المستقبل وهي دعوة للعالم للاطلاع على الثقافة السعودية وتجربتها وتعزيز التقارب بين الشعوب”.

وأضاف معاليه أن فوز المملكة باستضافة هذا الحدث يأتي في عام تتحقق فيه -بإذن الله- مستهدفات رؤية المملكة، وسيكون فرصة مميزة لاستعراض قصص النجاح واستعراض ممكنات المملكة على كافة الأصعدة، سائلاً معاليه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على المملكة الازدهار والخيرات.