السعودية | مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” يزدان بشعار RIYADH EXPO 2030

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ابتهاجاً بفوز المملكة العربية السعودية بتنظيم معرض إكسبو 2030، ازدان مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بشعار RIYADH EXPO 2030 ، وذلك للتعبير عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.