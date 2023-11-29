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السعودية | مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” يزدان بشعار RIYADH EXPO 2030

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ابتهاجاً بفوز المملكة العربية بتنظيم معرض إكسبو 2030، ازدان مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بشعار RIYADH EXPO 2030 ، وذلك للتعبير عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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