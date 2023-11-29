السعودية | مساعد رئيس الاستخبارات العامة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساعد رئيس الاستخبارات العامة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – , بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: “إن الجهود الحثيثة التي يقودها سمو ولي العهد – حفظه الله – في ملف معرض إكسبو، ومتابعته المباشرة أثمرت بفضل الله عن فوز تاريخي أذهل العالم ويعكس المكانة، والثقة الكبيرة التي تحظى بها المملكة من المجتمع الدولي”، مشيراً إلى أن المعرض سيكون بوابة عالمية للتعرف على المملكة وشعبها وثقافتها .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره.