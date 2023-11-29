السعودية | وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 23 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 23، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 31 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.