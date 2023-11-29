السعودية | مفتي عام المملكة يستقبل مديري فروع الرئاسة العامة للإفتاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بمكتبه اليوم، مديري فروع الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة، وذلك على هامش الاجتماع السنوي؛ لمتابعة أداء الفروع ومناقشة الاحتياجات والبرامج العلمية.

وأشار سماحته، إلى ما منّ الله به على هذه البلاد من توافر النعم التي يأتي في مقدمتها العقيدة الصحيحة والأمن في الأوطان بفضل الله وحده ثم بتوفيقه لولاة أمر هذه البلاد، مشيداً بالدعم الذي تلقاه الرئاسة العامة للإفتاء من القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، ونشر قيم وسماحة الإسلام دين العدل والرحمة.

وأكد، في كلمته لمديري الفروع، أهمية الدور التي تقوم به الفروع في خدمة المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، وحثّهم على الاستفادة من اللقاءات التي تقدمها الرئاسة لمديري الفروع وما يقدم فيها.

من جانبهم، أثنى مديرو فروع الرئاسة بالتوجيهات الكريمة لسماحة المفتي ودعمه ومتابعته لكل أعمال وبرامج الفروع لتحقيق رسالتها في خدمة المواطنين والمقيمين وفق توجيهات القيادة.

وناقش اللقاء احتياجات ومتطلبات الفروع وبرامجها العلمية والدعوية وفق اختصاصاتها العامة وفي إطار رسالتها المُنوطة بها في تقديم الفتاوى الشرعية للمستفيدين من الخدمات بالمناطق.