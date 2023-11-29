انت الان تتابع "حرس الحدود" يعقد ورشة حول طرق الاحتواء والاكتشاف المبكر لتعاطي المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت المديرية العامة لحرس الحدود، أمس ولمدة يومين، ورشة عمل بعنوان "طرق الاحتواء والاكتشاف المبكر لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية"، بالتعاون مع مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض.

وهدفت الورشة، التي تم نقلها (عن بُعد) لأكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية والمناطق والقطاعات الحدودية، إلى رفع وعي منسوبي حرس الحدود بمخاطر المخدرات، وكيفية الاحتواء والاكتشاف المبكر لمتعاطيها، وذلك ضمن جهود المديرية لتعزيز الوقاية من المخدرات وحماية المجتمع من أضرارها.

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