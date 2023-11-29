المجلس الصحي يقدم نصائح لتقليل جلوس الطفل أمام الشاشة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 نوفمبر 2023, 1:06 مساءً

قدّم المجلس الصحي السعودي نصائح لتقليل وقت جلوس الطفل أمام الشاشة. وقال المجلس: يجب الحدّ من استخدام الطفل للأجهزة الإلكترونية. وأضاف: ينبغي عدم السماح للطفل بالأكل أثناء مشاهدة التلفاز. وأردف المجلس: يجب مكافأة الطفل بالخروج إلى مكان من اختياره أو ممارسة نشاط يحبه.

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