تراند اليوم : مصر.. مسؤول يكشف تفاصيل جديدة حول سفينة الملح المفقودة بعد وفاة جميع المصريين عليها .. ويتهم ملاكها بإغراقها عمدا

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس نقابة الضباط البحريين في مصر تفاصيل جديدة حول سفينة الشحن "رابتر" الغارقة قبالة السواحل اليونانية، المحملة بالملح والتي اختفت صباح أول أمس الأحد، وعلى متنها 14 شخصاً منهم 13 في عداد المفقودين وناج واحد.

وقال رئيس النقابة الربان السيد الشاذلي النجار إن السلطات المصرية أبلغته بوفاة جميع البحارة المفقودين في الحادث، وكلهم من منطقة عزبة البرج بمحافظة دمياط شمال البلاد، وأضاف أنه يجري حالياً البحث عن جثثهم لانتشالها ، وفقا لـ "العربية.نت" .

وأوضح أن "هناك شكوكا وشبهات تلف الحادث، وتدفع إلى فتح تحقيق عاجل حول الكارثة"، مؤكدا أن السفينة غادرت يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري من ميناء الدخيلة، غرب الإسكندرية، ودخلت في أول أكتوبر الماضي وهي متهالكة، وبها العديد من الفتحات والثقوب، ومليئة بأعطال في الأجهزة والماكينة.

ورأى أن السفينة رفعت علم جزر القمر للتحايل على القوانين المصرية، كما أن عنابرها ملئت بالملح بما يزيد عن 6 آلاف طن وهي كمية أكبر من الحمولة الكلية بألف طن، مع أن المستندات أوضحت أنها غادرت فقط بـ4 آلاف طن، ما هدد سلامة السفينة والطاقم في التوجيه والسيطرة.

واتهم رئيس نقابة الضباط البحريين المصريين ملاك السفينة بالتحايل وشحنها بأكثر من حمولتها وطاقتها الفعلية على أمل إغراقها والحصول على تعويضات بمئات الآلاف من الدولارات.