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أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وحالته مستقرة

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الرياض - محمد الوسيري - صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، أن صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، قد دخل المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة ألمت بسموه، لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن معالي وزير الديوان الأميري، أن الحالة الصحية لسموه مستقرة ولله الحمد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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