شكرا لقرائتكم احتفالات وأفراح الرياض تتواصل بعد الظفر بنسخة إكسبو 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - احتفالات متواصلة شهدتها مدينة الرياض ليلة أمس بعد إعلان فوز الرياض بحق تنظيم واستضافة إكسبو 2030 في خطوة تؤكد ريادة المملكة في مجال تنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية الضخمة.

وشهدت العاصمة السعودية انطلاق الألعاب النارية التي زينت الأجواء تعبيرًا عن فرحة الشعب السعودي بهذا الاستحقاق الكبير.

قد يهمّك أيضاً

“متابعات الخليج 365” وثقت جانبًا من الاحتفالات التي شهدتها الرياض ليلة أمس والتي لم تقتصر على العاصمة السعودية فقط.

إكسبو الرياض 2030

وكان مكتب المعارض الدولي (BIE)، أعلن فوز السعودية بأغلبية 119 صوتًا وهو رقم قياسي في تاريخ التصويت على المدن التي تستضيف إكسبو.

وقال المعرض عبر منصة إكس إن الرياض تعد القلب النابض لدولة شابة وديناميكية تشهد تحولًا غير مسبوق، مشيرًا إلى المعرض سوف يشهد إجراءات ملموسة للتطوير.

وتنافست الرياض مع مدينتي بوسان الكورية الجنوبية وروما الإيطالية، اللتين حصلتا على 29 و17 صوتًا على التوالي من إجمالي 165 مندوبًا شاركوا في التصويت.

ريادة السعودية

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سمو الأمير محمد بن سلمان قد أكد أن فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 يأتي ترسيخًا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، والذي يجعل منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية.

ويقام إكسبو الرياض خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 حتى 31 مارس 2031، كما يتوقع أن تتجاوز الزيارات مليار زيارة عبر الواقع الافتراضي.

كما يُتوقع مشاركة عدد 246 مشاركًا، من دول ومنظمات عالمية ومشاركين غير رسميين، ومن المتوقع كذلك أن يُقام المعرض على مساحة تقدر بـ6 ملايين متر مربع في شمال الرياض، على بعد حوالي 5- 10 دقائق بالسيارة من مطار الملك خالد الدولي.