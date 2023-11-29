شكرا لقرائتكم هيفاء آل مقرن: الرياض إكسبو 2030 لم ولن يأتي مثله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، مندوبة المملكة الدائمة لدى منظمة اليونسكو، أن العمل لتنفيذ أجندة استضافة الرياض إكسبو 2030 قد بدأ منذ اللحظة الأولى للإعلان عن فوز الملف السعودي بثقة العالم.

وأشارت في تصريحات لها بعد إعلان حصول الملف السعودي على 119 صوتًا من إجمالي أصوات 165 مندوبًا شاركوا في التصويت إلى أن الخطط السعودية تم وضعها وهي جاهزة وسوف يبدأ العمل على تنفيذها فورًا.

قد يهمّك أيضاً

إنجاز الخطط قبل موعدها

وأضافت :” معنا من اليوم وحتى 2030 لتطبيق الخطط التي تم وضعها وإنجاز المطلوب قبل موعده، وأشارت إلى أن دول العالم دعمت ملف المملكة لإيمانها العميق بما ستقدمه الرياض في هذه النسخة ، ودورنا الآن أن نفي بهذا الوعد وننفذ الخطط بكل إتقان وكل جدية”.

وقالت إن نسخة الرياض إكسبو 2030 لم ولن يأتي مثلها في تاريخ معارض إكسبو وأن المعرض في 2030 سيكون مختلفًا تمامًا عما سبقه وعما يأتي بعده من معارض.

وكانت الأميرة هيفاء آل مقرن قالت في تصريحات سابقة إن الرياض نجحت في استضافة معرض إكسبو العالمي، بعدما قاد ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بشكل شخصي ملف استضافة الرياض إكسبو 2030.

الرياض إكسبو 2030

ويقام إكسبو الرياض خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 حتى 31 مارس 2031، كما يتوقع أن تتجاوز الزيارات مليار زيارة عبر الواقع الافتراضي.

كما يُتوقع مشاركة عدد 246 مشاركًا، من دول ومنظمات عالمية ومشاركين غير رسميين، ومن المتوقع كذلك أن يُقام المعرض على مساحة تقدر بـ6 ملايين متر مربع في شمال الرياض، على بعد حوالي 5- 10 دقائق بالسيارة من مطار الملك خالد الدولي.