شكرا لقرائتكم شكرًا محمد بن سلمان والمجد لا يليق إلا بـ السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نجاحات تلو الأخرى، وخطوات للأمام لا تتوقف، وانتصارات لا تنتهي أما الهدف فهو “السعودية العظمى”، هكذا رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي وضع بذورها قبل سنوات، لتحين سنوات الحصاد، ويصبح فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030 هو تأكيد على المملكة أفعال لا أقوال.

عقب فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030 تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى لوحة عظيمة لا تتوقف فيها عبارات الشكر لولي العهد على ما قام به لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وكلمات ثناء وعرفان لا تنتهي ضمن تظاهرة مُحبة للقائد الملهم الذي يصل طموحه إلى هامات السحاب.

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تقدم ونمو

ورصدت “متابعات الخليج 365” العديد من التعليقات وعبارات الشكر لولي العهد على منصة إكس، حيث علقت المطربة أحلام بالقول: نبارك للملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا الفوز بتنظيم اكسبو السعودية2030، ليس غريبًا كل هذا التقدم والنمو، الذي تحرزه السعودية على كل المستويات بقيادة الأمير محمد بن سلمان.

أما عماد الشريف فقال: ألف مبروك لقائدنا الهُمام، فيما علق الشاعر ياسر التويجري بالقول: اثبت نجم واقطع سما وارق بالحيل.. على السحاب اللي بكفـك عنانه.

وما زال للمجد بقية

وعلق خالد آل سعود: وما زال للمجد بقية بوجودكُما حفظكما الله تعالى من كُل سوء، فيما كتب سلامة بن ملهي: جهود جبارة بقيادة سمو ولي العهد تكللت بفوز مدينة الرياض في استضافة وتنظيم المعرض الدولي إكسبو 2030م، لتكون علامة فارقة ونقطة تحول لمدينة الرياض.

وقالت نوف الأكرم: نبارك لقيادتنا الرشيدة وللشعب السعودي هذا الإنجاز ونتطلع جميعًا لإنجازات المملكة العربية السعودية.

من جهته قال عبدالعزيز أحمد بغلف: ماذا فعلت بالعالم سيدي، ولي العهد أعزك الله لكي يجمع عليك العالم بتصويت ساحق وغير مسبوق، جعل ربي يحفظك ويديمك ويعزك ألف مبروك للشعب السعودي العظيم، والقادم أجمل بعون الله.

وبالنسبة إلى الإعلامي أحمد بن هاشم المالكي فقال: العالم يُعلنها المجد لا يليق إلا بـ السعودية، مبروك لأعظم شعب، ينعم بالنجاحات في ظلّ أعظم قادة بأذكى قيادة.

119 صوتًا للرياض مقابل 29 لكوريا

وفازت الرياض باستضافة إكسبو 2030 من الجولة الأولى للتصويت بـ 119 صوتًا، مقابل 29 صوتًا فقط لكوريا الجنوبية، و17 صوتًا فقط لإيطاليا.

ونجحت السعودية في الحصول على تأييد عالمي لفوز الرياض عن جدارة باستضافة معرض إكسبو 2030 الذي سيكون فرصة تاريخية للمملكة لإبهار العالم بما حدث فيها من تطورات وتحولات غير مسبوقة ضمن رؤية السعودية 2030.

ويعكس فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030 النجاحات والإنجازات العملاقة في السعودية بفضل مهندس الرؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.