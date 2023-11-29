شكرا لقرائتكم نيوم تعلن عن “سيرانا”.. وجهة سياحية جديدة وبيئة مثالية للحياة الفاخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مشروع نيوم، اليوم الأربعاء، عن “سيرانا”، الوجهة السياحية الجديدة على ساحل خليج العقبة.

ويوفر المشروع، بيئة مثالية للحياة الفاخرة على الشواطئ، وتجسد التزام نيوم بمبادئ الاستدامة والحفاظ على الطبيعة.

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أجواء معيشية راقية

وقال مشروع نيوم: “نقدّم لكم سيرانا؛ وجهة تتميّز بأجواء معيشة راقية ومبتكرة لتوفّر بيئة مثالية للحياة الفاخرة”.

وأضاف مشروع نيوم “سيرانا بمثابة ملاذ فائق الفخامة يقع على ساحل خليج العقبة، ويضمّ فندقاً مكوّناً من 65 غرفة و35 وحدة سكنية بمزايا حصرية”.