شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف مستفيد من برامج توعوية للمعتمرين في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، جهودها الدعوية خلال موسم العمرة للعام الحالي 1445 هـ ، من خلال تكليف عدد من الدعاة والمترجمين للعمل في منطقة الحرم المكي.

وذلك لتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمتهم وراحتهم خلال رحلة العمرة.

الكلمات الوعظية

وتتمثل الخدمات الدعوية التي تقدمها الأمانة في إقامة سلسلة من الدروس اليومية والكلمات الوعظية، وذلك بمصليات الفنادق الواقعة بالقرب من المسجد الحرام.

ويشارك في تقديمها نخبة من الدعاة الرسميّين بالوزارة والمترجمين بلغات عالمية.

وتشمل عناوين عدة، أهمها: بيان مناسك العمرة، ومحاسن الإسلام، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بمناسك العمرة.

لغات عالمية

كما جرى بث رسائل توعوية بلغات عالمية وهي الإنجليزية والأردية والفرنسية، عبر الشاشات الإلكترونية في مصليات المنطقة المركزية؛ وتحمل عبارات متعددة من دعوية وإرشادية وترحيبية وبيان فضائل مكة المكرمة.

وجرى تسخير التقنية الحديثة في توعية المعتمرين من خلال المكتبة الإلكترونية التي تضم آلافاً من الكتب الدينية.

المحاضرات العلمية

وبلغ عدد المستفيدين من الكلمات الوعظية والدروس والمحاضرات العلمية بمصليات المنطقة المركزية منذ بداية موسم العمرة لهذا العام 1445 هـ ، أكثر من «35895» مستفيد.

فيما بلغ عدد المستفيدين من الرسائل التوعوية والإرشادية التي تبث من خلال الشاشات الإلكترونية أكثر من 500,000 مستفيد.