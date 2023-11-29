شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تفتح التقديم على برامج الدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت عمادة الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، باب التقديم على ٢١ برنامجًا أكاديميًا للدراسات العليا المحلية والخارجية للعام الجامعي 1446هـ..

وتُتيح الجامعة عددًا من البرامج الأكاديمية في تخصصات متنوعة بشراكات محلية وعالمية مع جامعات وجهات أكاديمية ومهنية متخصصة، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، ويُحقق قيمة مضافة إلى جودة التعليم.

وتشمل البرامج النوعية المقدمة بالشراكة مع جامعات خارجية، ماجستير العلوم في إدارة الأعمال، وماجستير العلوم في علوم التمريض (تخصص: ممارسة العلوم التمريضية المتقدمة)، بالشراكة مع جامعة مدينة دبلن، وماجستير العلوم في الطاقة والابتكار المقدمة بالشراكة مع جامعة سوانزي.

برامج الدراسات العليا

وتمنح الجامعة الطالبات المتميزات فرصة التقديم للحصول على "منحة التميُّز" للدراسات العليا، كمنحة كلية أو جزئية، وفق شروط وضوابط محددة، بما يحقق أهداف برامج الدراسات العليا في الجامعة نحو إعداد جيل من الكفاءات القادرة على المنافسة محليًا وعالميًا، وتسهم في تطوير الاقتصاد، وتحسين جودة الحياة.

ويستمر التقديم على البرامج المحلية حتى 18 أبريل 2024م، والبرامج الخارجية حتى 14 يوليو 2024م.

ويمكن الاطلاع على معلومات برامج الدراسات العليا، وشروط القبول، ومنح التميُّز، والمواعيد، وطريقة التقديم، في الموقع الإلكتروني لعمادة الدراسات العليا من خلال هذا الــــرابــــط.