شكرا لمتابعة خبر عن ميداليتان لطلبة المملكة في البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق 2023 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاز طلبة المملكة بميداليتين؛ ذهبية وفضية في البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق 2023، التي نظّمت نسختها الأولى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو)، في الجمهورية التونسية، على مدى ثلاثة أيام.

وحصل الطالب علي منير آل سباع من ابتدائية حارثة بن سراقة بإدارة تعليم المنطقة الشرقية على الميدالية الذهبية، فيما حصدت الطالبة أسيل هتان عسيلان من مدارس الخندق الأهلية بإدارة تعليم المدينة المنورة الميدالية الفضية.

وتسعى وزارة التعليم من خلال المشاركة في البطولة إلى تعزيز مهارات طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في تعلُّم الرياضيات، ورفع مستوى الثقافة العملية لديهم بشكل عام، حيث تهدف البطولة إلى دعم التواصل والتبادل العلمي حول مناهج تدريس الرياضيات بين المهتمين في العالم العربي.

وتُعد البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق مسابقة دورية في ألعاب الرياضيات والمنطق لطلبة الدول العربية، تسهم في نشر ثقافة الرياضيات وتثمين الموروث العربي الإسلامي في هذا المجال.