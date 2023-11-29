شكرا لمتابعة خبر عن بلومبيرج: المملكة أضافت إكسبو لقائمة الأحداث العالمية المتنامية لديها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سلطت وكالة بلومبيرج الضوء على فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030

وذكرت وكالة بلومبيرج العالمية أن: “المملكة العربية السعودية ؛ تمكنت من إضافة معرض إكسبو 2030 إلى قائمة الأحداث العالمية المتنامية لديها”.

وكانت نتائج تصويت 182 عضوا في المكتب الدولي للمعارض أمس الثلاثاء، أعلنت أن الرياض ستستضيف معرض إكسبو 2030.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 “يأتي ترسيخا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها”.