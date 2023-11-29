شكرا لمتابعة خبر عن مدير عام الدفاع المدني المكلف يصدر قراراً إدارياً بترقية 717 فرداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، قراراً يقضي بترقية (717) فرداً إلى الرتبة التي تلي رتبته وشملت الترقية جميع الرتب والتخصصات.

ورفع اللواء الفرج الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة على ما يحظى به الدفاع المدني من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة تمثل حافزًا أساسيًا للارتقاء بأدائهم، راجيًا لمن شملتهم الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن.