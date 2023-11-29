شكرا لمتابعة خبر عن نيوم تعلن عن سيرانا وجهتها الجديدة على خليج العقبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مجلس إدارة نيوم اليوم الأربعاء عن “سيرانا”، الوجهة السياحية الجديدة على ساحل خليج العقبة، التي توفر بيئة مثالية للحياة الفاخرة على الشواطئ، وتجسد التزام نيوم بمبادئ الاستدامة والحفاظ على الطبيعة.

وستضم “سيرانا” فندقًا مكونًا من 65 غرفة، إضافة إلى 35 وحدة سكنية، وتتميز هذه المرافق السكنية بمزايا حصرية وبتصاميم معمارية متدرجة تتكون من أعمدة فريدة، وتتيح إطلالات خلابة ومباشرة من زوايا مختلفة على البحر، وتندمج بسلاسة مع الجبال والبيئة الساحلية؛ مما يمكن الزوار من الاستمتاع بجمال وطبيعة المكان عند وصولهم عبر وسائل النقل المائية.

وستتيح “سيرانا” للزوار الفرصة للاستجمام والاسترخاء بعيدًا عن صخب الحياة اليومية، إضافة إلى تقديم تجارب مبتكرة مميزة للباحثين عن الرفاهية والهدوء في بيئةٍ فائقة الفخامة.

وستعزز الوجهة الجديدة جاذبيتها من خلال نادٍ شاطئي مميز ومرافق لتجديد النشاط والصحة، بما يضمن توفير أجواء مناسبة للراحة والاسترخاء.

وستمكن “سيرانا” الزوار من الاندماج مع البيئة المحيطة أثناء إقامتهم عبر التنزه في المسارات الطبيعية سيرًا على الأقدام أو بركوب الخيل، واكتشاف موقع التقاء البحر والجبل والوادي، وستتوفر في الوجهة الجديدة خيارات متنوعة للترفيه والطعام تلبي مختلف الأذواق.

وتماشيًا مع التزام نيوم بالحفاظ على الطبيعة، ستطور “سيرانا” وإنجازها بشكلٍ مبتكر ومستدام يتناغم مع موقعها الساحلي، إذ يركز النهج الرئيس لتطوير “سيرانا” على ضمان الحد الأدنى من التدخل في الطبيعة مع الحفاظ على هوية المكان، وتستلهم “سيرانا” تصاميمها المعمارية من تراث المنطقة المحيطة بما يحقق لها التكامل والانسجام التام مع الجبل والوادي المجاورين.

ويأتي الإعلان عن تطوير “سيرانا” في أعقاب الإعلانين الأخيرين عن وجهتي “ليجا” و”إبيكون”، وهما أيضًا وجهتان للسياحة المستدامة على ساحل خليج العقبة في نيوم, وتنسجم هذه الجهود مع إستراتيجية نيوم لاستغلال المواقع الطبيعية المميزة وإنشاء مساحاتٍ ومرافق للاسترخاء والاستجمام وسط الطبيعة بشكل مستدام، وتقديم مفاهيم عصرية مبتكرة في قطاعي السياحة والضيافة.