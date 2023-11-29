شكرا لمتابعة خبر عن مستشار الرئيس الأمريكي السابق : لماذا ليس لدينا مثل رؤية المملكة 2030 .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث مستشار الرئيس الأمريكي السابق عن خطة رؤية المملكة 2030 في ظل وجود قادة يقومون بإنشاء خطط كبيرة وجريئة.

وقال المستشار :” لنعود لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد قليلاً من شخص إلى رؤية، هناك خطة اسمها ” رؤية المملكة 2030 “ وتتحدث عن رؤيته للمملكة في المستقبل .”

وأضاف:” نتمنى وجود قادة يقومون بإنشاء خطط كبيرة وجريئة مثلهم”، لافتًا أن خطة رؤية المملكة 2030 مدروسة بعناية وقابلة للتحقيق.

وتابع :” وضع سمو الأمير محمد بن سلمان مؤشرات أداء ونشرها للعامة حتى تكون شاهدة على ذلك ووضع الخطط وأنشأ اللجان وعمل بجهد كبير حتى يدفع الأمور بذلك الاتجاه، وهو عمل مميز للغاية.”

واختتم حديثه :” هنا في أمريكا لماذا لا يكون لنا أهداف لماذا لا نملك مؤشرات أداء، لماذا ليس لدينا رؤية مثل رؤية المملكة 2030.”